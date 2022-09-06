Петржела: я бы поставил миллион евро на победу «Зенита» в РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о своих ожиданиях от чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге. На данный момент сине-бело-голубые лидируют в чемпионате России. Ближайший преследователь — московский «Спартак», отстающий от питерцев на четыре очка после восьми туров.

«Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы — их доминирование может продолжаться очень и очень долго», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

В матче 8-го тура РПЛ команда Сергея Семака обыграла на выезде подопечных Гильермо Абаскаля со счётом 2:1.