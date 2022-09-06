Петржела: я бы поставил миллион евро на победу «Зенита» в РПЛ
Поделиться
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о своих ожиданиях от чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге. На данный момент сине-бело-голубые лидируют в чемпионате России. Ближайший преследователь — московский «Спартак», отстающий от питерцев на четыре очка после восьми туров.
«Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы — их доминирование может продолжаться очень и очень долго», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
В матче 8-го тура РПЛ команда Сергея Семака обыграла на выезде подопечных Гильермо Абаскаля со счётом 2:1.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00
-
03:52
-
03:38
Партнерский контент