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«Челси» впервые при Тухеле проиграл 3 выездных матча подряд

«Челси» впервые при Тухеле проиграл 3 выездных матча подряд
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Лондонский «Челси» под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля установил антирекорд. Об этом сообщает Squawka Football. Лондонцы впервые при своём нынешнем тренере проиграли три выездных матча подряд.

Сегодня синие уступили загребскому «Динамо» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого в английской Премьер-лиге лондонцы проиграли на выезде «Саутгемптону» со счётом 1:2 и уступили «Лидсу» (0:3). В следующем матче 10 сентября команда Тухеля на выезде будет играть с «Фулхэмом».

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 14 сентября. Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».

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