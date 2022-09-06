Эден Азар забил за «Реал» в официальной игре впервые с января
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Бельгийский нападающий «Реала» Эден Азар забил гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком» (3:0, идёт второй тайм).
Этот гол стал первым для футболиста в официальных играх за «Реал» почти за девять месяцев. Последний раз Азар забивал в матче Кубка Испании с «Эльче» (2:1), который состоялся 20 января текущего года.
Напомним, Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году. В прошлом сезоне 31-летний бельгийский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Испании и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Азар вызывается в национальную команду Бельгии.
«Реал» выступает в Лиге чемпионов в группе F. Соперниками команды по группе являются «Селтик», «Шахтёр» и «РБ Лейпциг».
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