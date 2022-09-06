«Реал» разгромил «Селтик» в выездном матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Селтик» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 56-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, которому ассистировал футболист испанского клуба Федерико Вальверде. Через четыре минуты полузащитник мадридцев Лука Модрич упрочил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал форвард «Реала» Эден Азар. На 77-й минуте Азар отметился голом и довёл счёт до разгромного. В роли ассистента выступил защитник мадридцев Даниэль Карвахаль.



Соперниками команд по группе F являются донецкий «Шахтёр» и «РБ Лейпциг». Действующий победитель турнира — мадридский «Реал».