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Хавбек загребского «Динамо» Адеми: мы доминировали в матче с «Челси». Заслуженная победа

Хавбек загребского «Динамо» Адеми: мы доминировали в матче с «Челси». Заслуженная победа
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Полузащитник загребского «Динамо» Ариян Адеми прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (1:0).

«Мы продемонстрировали действительно хорошую игру, обыграли сильного соперника. Мы даже доминировали в этой встрече и хорошо защищались, когда это было необходимо. Это заслуженная победа, я хочу поздравить всю команду», — приводит слова Адеми пресс-служба УЕФА.

Соперниками загребского «Динамо» и «Челси» по группе Е в Лиге чемпионов являются «Ред Булл Зальцбург» и «Милан». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 14 сентября.

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