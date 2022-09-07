Хавбек загребского «Динамо» Адеми: мы доминировали в матче с «Челси». Заслуженная победа

Полузащитник загребского «Динамо» Ариян Адеми прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (1:0).



«Мы продемонстрировали действительно хорошую игру, обыграли сильного соперника. Мы даже доминировали в этой встрече и хорошо защищались, когда это было необходимо. Это заслуженная победа, я хочу поздравить всю команду», — приводит слова Адеми пресс-служба УЕФА.



Соперниками загребского «Динамо» и «Челси» по группе Е в Лиге чемпионов являются «Ред Булл Зальцбург» и «Милан». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 14 сентября.