Игрок «Милана» Салемакерс, забивший гол «Зальцбургу», оценил ничейный результат матча

Полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Бельгиец отметился голом в этом матче, команды сыграли со счётом 1:1. Клубы выступают в группе Е.

«Это был напряжённый матч, мы хотим добиться чего-то большого в Лиге чемпионов. Я счастлив, что помог команде. Мы хотим продолжать в том же духе в международных турнирах», — цитирует Салемакерса Sky Sports.

После первого игрового дня в группе E лидирует загребское «Динамо», которое сегодня обыграло дома «Челси» со счётом 1:0. Второе место делят «Милан» и «Ред Булл Зальцбург» соответственно. Команды заработали по одному очку. «Челси» замыкает турнирную таблицу группы.