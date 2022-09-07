Тренер «Динамо» Загреб назвал победу в матче с «Челси» исторической

Главный тренер загребского «Динамо» Анте Чачич отреагировал на победу своей команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Челси». Встреча команд, проходившая в Загребе, закончилась со счётом 1:0.



«Я уверен, что мы одержали историческую победу. Мы обыграли могучий «Челси». Поздравляю всех наших футболистов, они сохраняли бдительность 90 минут. У нас вообще сегодня не было ни одного слабого звена», — цитирует Чачича пресс-служба УЕФА.

На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич. Результативную передачу отдал форвард хорватского клуба Бруно Петкович.



Соперниками загребского «Динамо» и «Челси» по группе Е в Лиге чемпионов являются «Ред Булл Зальцбург» и «Милан». Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» сыграет с «Миланом», а «Челси» — с «Зальцбургом». Обе встречи состоятся 14 сентября.