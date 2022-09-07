Экс-тренер «Торпедо» рассказал, от каких футболистов отказался клуб

Бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев рассказал о новичках, которые могли появиться в клубе во время его работы.
«Кандидатами на усиление были сильные футболисты. Защитник из молодёжной сборной Словении. Центральные полузащитники из сборных Грузии и Сербии. Чилиец, по стилю игры похожий на Веллитона из «Спартака». Плюс бразилец с сумасшедшей скоростью из чемпионата Румынии! Эти четыре человека нас точно усилили бы, но всех блокировал этот молодой человек из селекционного отдела (Георгий Менжинский. – Прим. «Чемпионата»). В этот момент мы с Генриховичем поняли, что началась непонятная возня», – рассказал Лосев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Виктором Лосевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 8 сентября 2022
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