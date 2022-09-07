Тухель: зол на себя и из-за игры. Если мы недооценили «Динамо», то у нас огромные проблемы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о поражении от загребского «Динамо» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол на 13-й минуте забил Мислав Оршич.



«Я зол на себя и из-за нашей игры. Это огромная недоработка со стороны всех нас. Мы были недостаточно точны, недостаточно агрессивны. Всего, что мы показали, в принципе, оказалось мало. Мы проиграли, потому что недостаточно показали себя как персонально, так и командно.



Я должен найти решение. Не знаю, откуда взялась такая производительность, как сегодня. Для меня это отсутствие голода, отсутствие интенсивности и решимости побеждать в дуэлях, не было готовности работать на самом высоком уровне. Нельзя рассчитывать, что с таким выступлением будешь побеждать в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Это самые сложные турниры, в которых только можно участвовать. И мы явно не на том уровне, которого хотим.



Я считал, что мы на правильном пути, и удивлён нашей игрой с «Динамо». Недооценка соперника? Персонально от меня – не было, но если мы это сделали, то у нас огромные проблемы», – приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».