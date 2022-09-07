Тедеско — о поражении 1:4 от «Шахтёра»: трудно подобрать правильные слова

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал поражение 1:4 в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром».



«Трудно подобрать правильные слова. То, как проходила игра, – просто сумасшествие. Наши футболисты были готовы к этому, и было бы несправедливо обвинять их в отсутствии характера. Они были быстры, они шли вперёд.



Мы великолепно начали второй тайм и сравняли счёт, но тут же «Шахтёр» нанёс второй удар в створ ворот и забил снова. Это тяжело. Мы просто слишком легко теряли мяч и были вынуждены столкнуться с большим количеством контратак. Поэтому в итоге мы стали менее смелыми и не так активно шли вперёд.



Я, конечно, очень разочарован после игры. Нужно просто принять то, как сложился этот матч, а завтра всё будет выглядеть немного иначе. Мы должны смотреть вперёд и фокусироваться на матче с дортмундской «Боруссией», – приводит слова Тедеско официальный сайт «РБ Лейпциг».