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В «Барселоне» отреагировали на информацию об интересе к Арсену Захаряну

В «Барселоне» отреагировали на информацию об интересе к Арсену Захаряну
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Представители испанской «Барселоны» не стали подтверждать или опровергать появившуюся в испанских СМИ информацию об интересе клуба к футболисту московского «Динамо» Арсену Захаряну.

«Интерес «Барселоны» к Захаряну? Мы не комментируем слухи на трансферном рынке, только официальную информацию», – приводит Metaratings ответ пресс-службы ФК «Барселона».

Напомним, 6 сентября издание Sport.es сообщило о том, что Захарян находится в сфере интересов «Барселоны» и «Реала», в то время как лидером в борьбе за футболиста остаётся лондонский «Челси».

Напомним, 25 августа руководство «Динамо» получило от «Челси» предложение о трансфере полузащитника. С того времени стороны начали переговоры, однако по техническим причинам осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что пока Арсен продолжит выступать за москвичей.

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