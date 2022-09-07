В «Барселоне» отреагировали на информацию об интересе к Арсену Захаряну

Представители испанской «Барселоны» не стали подтверждать или опровергать появившуюся в испанских СМИ информацию об интересе клуба к футболисту московского «Динамо» Арсену Захаряну.
«Интерес «Барселоны» к Захаряну? Мы не комментируем слухи на трансферном рынке, только официальную информацию», – приводит Metaratings ответ пресс-службы ФК «Барселона».
Напомним, 6 сентября издание Sport.es сообщило о том, что Захарян находится в сфере интересов «Барселоны» и «Реала», в то время как лидером в борьбе за футболиста остаётся лондонский «Челси».
Напомним, 25 августа руководство «Динамо» получило от «Челси» предложение о трансфере полузащитника. С того времени стороны начали переговоры, однако по техническим причинам осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что пока Арсен продолжит выступать за москвичей.
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