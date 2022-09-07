Холанд стал первым игроком в «МС», которому удалось забить в дебютных матчах АПЛ и ЛЧ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд стал первым игроком за всю историю английского клуба, которому удалось отличиться в дебютных играх английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА.



Норвежец забил сразу два мяча в первой игре за «Сити» в ЛЧ. Первый гол случился на 20-й минуте матча с «Севильей» после передачи бельгийского одноклубника Кевина Де Брёйне. А на 67-й минуте Холанд оформил дубль. На 70-й минуте игрока заменили, выпустив аргентинца Хулиана Альвареса.



В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.