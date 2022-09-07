Игорь Осинькин рассказал о состоянии Сергея Пиняева

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о восстановлении российского нападающего Сергея Пиняева.



«Он в нормальной для себя форме после такой травмы и набрал её достаточно быстро. Большой отрезок времени он занимался со специалистами, которые помогали ему в реабилитации. Поэтому сейчас мы подключили его сразу к основному составу, ставим на немаленькое количество минут, которое он провёл в матче. Но всё равно надо внимательно смотреть, насколько он готов, как он будет переносить нагрузки.



Сможет ли он сыграть в ближайших матчах? Вероятность есть. Но дальше надо будет смотреть. Слишком много он пропустил. Если бы Сергея что-то беспокоило, он не играл бы», – приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

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