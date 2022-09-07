Ловрен высказался о потенциальном завершении карьеры в «Зените»

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен порассуждал на тему своего дальнейшего пребывания в команде.
Контракт 33-летнего игрока с клубом с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2023 года.
«Готов ли я закончить карьеру в «Зените»? Ха-ха. Я не знаю, посмотрим», — сказал Ловрен в интервью «РБ Спорт».
Ловрен стал игроком сине-бело-голубых в 2020 году. С тех пор хорватский футболист провёл в футболке «Зенита» 54 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. До переезда в Россию Деян выступал за «Ливерпуль», в составе которого стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Хорват также был игроком загребского «Динамо», «Интера» из Запрешича, «Лиона» и «Саутгемптона».
За сборную Хорватии Ловрен дебютировал в октябре 2009 года. С тех пор в 70 матчах за команду он забил четыре мяча и отдал один ассист.
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