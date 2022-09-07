Игрок «Ахмата» Камилов — о приходе Агаларова в команду: Гамид хочет играть, как и все

Футболист Владислав Камилов высказал мнение, что его приход в грозненский «Ахмат» должен помочь форварду Гамиду Агаларову быстрее пройти адаптацию в новом клубе.
Лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата России Агаларов перешёл из «Уфы» в «Ахмат» в преддверии нового розыгрыша лиги. В начале сентября 2022 года Камилов также перешёл из стана башкирцев в клуб из Грозного.
«Гамид хочет играть, как и все. Думаю, ему приятно видеть партнеров по «Уфе», надеюсь, это поможет нам вместе в плане адаптации и игры в новой команде. Конечно, будем помогать друг другу.
Адаптировался ли я? Получилось так, что я прилетел в расположение команды только в субботу, а на следующий день уже вышел на поле, но это не проблема. Меня хорошо приняли в команде, мне всё нравится», — сказал Камилов в интервью «Матч ТВ».
Напомним, «Ахмат» в воскресенье, 4 сентября, в гостях оказался сильнее столичного «Локомотива» в матче 8-го тура РПЛ (2:1). Агаларов на поле не вышел. В нынешнем сезоне Гамид сыграл в пяти матчах, ни разу не появившись в стартовом составе.
- 8 сентября 2022
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