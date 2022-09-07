Расписание матчей Лиги чемпионов 7 сентября

В среду, 7 сентября, состоится второй игровой день 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. В игру вступят представители групп A, B, C и D.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 7 сентября
Группа А. (19:45 мск) «Аякс» – «Рейнджерс»
Группа D. (19:45) «Айнтрахт» – «Спортинг»
Группа B. (22:00) «Атлетико» (Мадрид) – «Порту»
Группа C. (22:00) «Барселона» – «Виктория Пльзень»
Группа B. (22:00) «Брюгге» – «Байер»
Группа C. (22:00) «Интер» – «Бавария»
Группа A. (22:00) «Наполи» – «Ливерпуль
Группа D. (22:00) «Тоттенхэм» – «Марсель»
Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.
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