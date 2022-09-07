«Над моей командой так не издевались». Талалаев — о «тройном» пенальти в ворота «Торпедо»
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49-летний российский специалист Андрей Талалаев, возглавляющий грозненский «Ахмат», высказался о скандальном инциденте с назначенным пенальти в ворота «Торпедо» в матче 8-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:1), который перебивали трижды.
«Над моей командой так не издевались ни разу. А вообще мы видели такие случаи на молодёжном и профессиональном уровне. Я бы отметил «Торпедо», поменялся тренер, игроки этой команды целостно смотрелись, создали моменты, но выручил Песьяков», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
Напомним, ранее стало известно, что Экспертно‑судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что пенальти в ворота «Торпедо», который перебивали трижды, был назначен ошибочно.
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