Голкипер «Ростова» Рудаков высказался о требованиях Валерия Карпина к диете

Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, который выступает в Финляндии за финскую «Хонку» на правах аренды, рассказал о требованиях тренера Валерия Карпина по диете.

«Отношение к питанию у него особое. Прямо меняет тебя. Теперь слежу за тем, что ем, за весом и жировой массой тела. Жена сказала, что я помешался на своём правильном питании. Скажу даже так — всё мое окружение страдает, потому что я плотно взялся и за их питание, ха-ха! У Карпина, конечно, диета жёстче, чем у Семака. Нигде нет такого, как в «Ростове»!» — сказал Рудаков в интервью Sport24.

26-летний российский голкипер выступает за финскую «Хонку» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне Рудаков сыграл за финскую команду 25 матчей во всех соревнованиях, пропустил 22 гола и в девяти встречах отстоял «на ноль».