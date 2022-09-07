Лосев: один молодой человек в «Торпедо» далёк от футбола, но блокировал кандидатов
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Бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев поделился мнением о Георгии Менжинском, который руководит «Торпедо-2».
«Понятно, что нам требовались усиления. К этому всё шло, были просмотры кандидатов и их отбор. По каким-то причинам эти переходы блокировались. Есть в «Торпедо» один молодой человек в селекционном отделе, который, мягко говоря, далёк от футбола, но он имел такое слово, что блокировал кандидатов. Они ему не нравились. В результате игроки не перешли в «Торпедо», — сказал Лосев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Ранее пост главного тренера «Торпедо» покинул Александр Бородюк. Вместе с ним из команды ушёл и Лосев.
Полное интервью с Виктором Лосевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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