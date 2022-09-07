Максим Рудаков рассказал, почему решил перейти из «Ростова» в финскую «Хонку»
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Голкипер «Ростова» Максим Рудаков, выступающий на правах аренды за финскую «Хонку», рассказал, почему принял решение уйти в зарубежный клуб. Он также заявил, что хотел бы остаться в Финляндии после завершения аренды. Также голкипер рассказал, насколько сильно он потерял в зарплате после перехода.
«Хотел бы остаться в Финляндии после завершения аренды? Думаю, для развития это не помешало бы.
Сколько я потерял в зарплате? Ну… (заходит в калькулятор) Не скажу, что прямо в 10 раз потерял — меньше. Но, конечно, значительно. Просто понимал, что надо играть, чтобы карьера развивалась. Пришлось идти на какие-то жертвы. Получать деньги просто так глупо, это ведет в тупик», — цитирует Рудакова Sport24.
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