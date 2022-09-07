Экс-тренер «Торпедо»: пока есть такие, как Георгий Менжинский, клуб будет только страдать

Бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев выступил с критикой руководителя «Торпедо-2» Георгия Менжинского.

«Дорогих ли футболистов мы хотели подписать? Нет. Там не миллионы, а вообще ни о чём. Нам говорили, что мы можем ошибиться. А кто заранее может что-то гарантировать? Георгий (руководитель «Торпедо-2», сын председателя директоров клуба. – Прим. «Чемпионата») говорил, что игрок не подходит, не адаптируется или не из того чемпионата хотим взять. Вон ЦСКА берёт чилийца – и ничего, адаптируется. А у нас почему-то не адаптируется. Вот так паренёк решил. Пока такие, как Георгий Сергеевич, остаются в футболе и решают вопросы, такой легендарный клуб, как «Торпедо», будет только страдать и мучиться», — сказал Лосев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.