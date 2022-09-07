Голы Холанда, Фодена и Диаша — в видеообзоре матча ЛЧ «Севилья» — «Манчестер Сити»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Севилья» принимала «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
На 20-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Результативную передачу отдал полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне. На 58-й минуте полузащитник Фил Фоден упрочил преимущество английской команды, забив гол после передачи защитника Жоау Канселу. На 67-й минуте Холанд оформил дубль и довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи четвёртый гол забил защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш.
Соперниками команд по группе G являются дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген». Ранее немецкий клуб разгромил датчан со счётом 3:0. Действующий победитель турнира — мадридский «Реал».
- 8 сентября 2022
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