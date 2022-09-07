«Это не совсем профессионально». Экс-тренер «Торпедо» — о летних трансферах клуба

Бывший тренер «Торпедо» Виктор Лосев поделился мнением о летней трансферной кампании московского клуба.
«Непонятные приобретения – не то, что нужно. Этих игроков мы ведь обсуждали на разговоре с руководством. Они у нас не были основными кандидатами. Хотя сейчас стали приходить в команду и футболисты, которые были у нас в списках! То есть, когда мы их предлагали – они были не нужны, а теперь их подписывают. Считаю, это не совсем профессионально», — сказал Лосев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Ранее пост главного тренера «Торпедо» покинул Александр Бородюк. Вместе с ним из команды ушёл и Лосев.
«Торпедо» в восьми матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
- 8 сентября 2022
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