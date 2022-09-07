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Валерий Карпин отреагировал на новость об осенних товарищеских матчах сборной России

Валерий Карпин отреагировал на новость об осенних товарищеских матчах сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость, что Российский футбольный союз договорился о проведении товарищеских матчей с Киргизией и Ираном.

«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды», — цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

Сборная России анонсировала два товарищеских матча, которые пройдут осенью. Соперниками станут Киргизия и Иран. Кроме того, РФС ведёт переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.

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Сборная России проведёт осенью товарищеские матчи с Киргизией и Ираном
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