Валерий Карпин отреагировал на новость об осенних товарищеских матчах сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость, что Российский футбольный союз договорился о проведении товарищеских матчей с Киргизией и Ираном.
«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды», — цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.
Сборная России анонсировала два товарищеских матча, которые пройдут осенью. Соперниками станут Киргизия и Иран. Кроме того, РФС ведёт переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.
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