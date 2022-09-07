Экс-тренер «Торпедо»: мы 40 лет в футболе, а председатель спрашивает сына про его видение

Бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев высказался о ситуации, сложившейся в руководстве клуба.

«Было совещание, на котором мы отбирали футболистов. Обсуждали, приводили доводы по игрокам, почему они нам нужны. Сидели: главный тренер, я, Николай Савичев, а Менжинский-старший просто повернулся и говорит: «Георгий, а ваше видение?» Тот сказал, что ему игрок не нравится. Мы сидим, каждый по 40 лет в футболе, а он спрашивает сына, какое у него видение. Не знаю, какое там может быть видение, если он ни разу по мячу не ударил. Мы просто переглянулись. Может, он просто так спросил про его видение, не знаю. Но трансфера так и не случилось. На выходе поговорили с Генриховичем. Сказал ему: «Здесь уже что-то не то творится». Нам стало ясно, что трансферы под кого-то другого начнут делать», — сказал Лосев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.