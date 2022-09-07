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Экс-глава РФС Колосков: матчи сборной России нужны. Санкции невечные, надо быть готовыми

Экс-глава РФС Колосков: матчи сборной России нужны. Санкции невечные, надо быть готовыми
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил необходимость проведения матчей сборной России.

«Моё твёрдое мнение, что сборная команда должна существовать: не только основная, но и молодёжная с юношеской. Игроки должны чувствовать к себе интерес со стороны сборной команды, должны сыгрываться.

Дело в том, что санкции невечные: рано или поздно нам придётся выступать на международных соревнованиях и надо быть готовым. Помимо того, что для самих игроков очень важно ощущать себя членом сборной команды, это ещё и важно с точки зрения подготовки к тем соревнованиям, в которых нам предстоит выступать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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