Экс-глава РФС Колосков: матчи сборной России нужны. Санкции невечные, надо быть готовыми
Поделиться
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил необходимость проведения матчей сборной России.
«Моё твёрдое мнение, что сборная команда должна существовать: не только основная, но и молодёжная с юношеской. Игроки должны чувствовать к себе интерес со стороны сборной команды, должны сыгрываться.
Дело в том, что санкции невечные: рано или поздно нам придётся выступать на международных соревнованиях и надо быть готовым. Помимо того, что для самих игроков очень важно ощущать себя членом сборной команды, это ещё и важно с точки зрения подготовки к тем соревнованиям, в которых нам предстоит выступать», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:20
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
Партнерский контент