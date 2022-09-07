«Не нужно из этого делать балаган». Мостовой — о товарищеских матчах сборной России

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Напомним, подопечные Валерия Карпина сыграют с Киргизией и Ираном.

«О соперниках говорить вообще не имеет смысла. Играть нужно, потому что это время для игр сборных и оно пустое. Если раньше я говорил, что не надо играть, потому что мы не до конца были изолированы, и я не понимал смысла нескольких игр сборной, то сейчас время всё равно пустое. Приехали, собрались, отыграли и разъехались.



Не нужно только из этого делать балаган. Помню, как собрали в Новогорске 40 человек, чтобы сыграть между собой. Как будто на чемпионат мира приехали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.