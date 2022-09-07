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Команда Легенд Португалии выступит на Кубке Легенд — 2022

Команда Легенд Португалии выступит на Кубке Легенд — 2022
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Команда Легенд Португалии примет участие в Кубке Легенд – 2022, который пройдёт 9–11 сентября в ДС «Мегаспорт».

На прошлом турнире португальцы довольствовались пятым местом, хотя на групповом этапе сыграли вничью с Легендами Испании (6:6) и в равной борьбе уступили победителям Кубка Легенд – 2020 сборной Звёзд (5:6). В стыковом матче с Легендами Германии европейские бразильцы одержали волевую победу 12:4, отыграв фору в три мяча.

На Кубке Легенд – 2022 португальцы попали в группу «А» с хозяевами турнира и его дебютантами — командой Легенд Казахстана. Матчи европейских бразильцев с Легендами России всегда проходят в упорной борьбе.

Команда Легенд Португалии на Кубке Легенд – 2022:
Руй Коррея (вратарь), Фернанду Мейра (капитан), Зе Антонио, Рамос Нелсон, Педру Мендеш, Нуну Ассиш, Карлос Гарсия, Орланду Са, Паулу Сержиу.

Билеты на Кубок Легенд – 2022 можно приобрести на «Чемпионате».

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