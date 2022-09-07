«Челси» объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля

Томас Тухель уволен с поста главного тренера «Челси», сообщает пресс-служба лондонского клуба.
«ФК «Челси» хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его штабу за все их усилия во время работы в клубе. Томас по праву занял место в истории «Челси» после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира. Новые владельцы клуба считают, что сейчас настало подходящее время для этого решения.
Тренерский штаб «Челси» возьмёт на себя тренировки команды и подготовку к предстоящим матчам, поскольку клуб готовится к назначению нового главного тренера в скором времени. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока не будет назначен новый главный тренер», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Челси».
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