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Юрий Сёмин оценил решение сборной России провести товарищеские матчи с Киргизией и Ираном

Юрий Сёмин оценил решение сборной России провести товарищеские матчи с Киргизией и Ираном
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение сборной России провести товарищеские матчи с национальными командами Киргизии и Ирана. Он отметил, что футболистам нужно проводить такие встречи.

«Хорошее решение. Для нашей национальной сборной обязательно нужны матчи, причём с любым соперником. В данном случае вот эти команды. Я считаю, что это хорошее и правильное решение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России анонсировала два товарищеских матча, которые пройдут осенью. Соперниками станут Киргизия и Иран. Кроме того, РФС ведёт переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.

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