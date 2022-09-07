Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин высказался о расширенном составе сборной России на сентябрьские сборы

Юрий Сёмин высказался о расширенном составе сборной России на сентябрьские сборы
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о расширенном составе национальной команды на сентябрьские сборы и товарищеский матч со сборной Киргизии.

«Хорошо, что много новых имён. Новые игроки — значит, они себя в какой-то мере проявили, раз на них обратил внимание главный тренер», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.

Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир – он состоится в 2023 году.

Новость по теме
Мостовой — о составе сборной: куда 35 человек на один матч? Давайте и экс-игроков вызовем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022