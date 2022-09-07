Юрий Сёмин высказался о расширенном составе сборной России на сентябрьские сборы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о расширенном составе национальной команды на сентябрьские сборы и товарищеский матч со сборной Киргизии.

«Хорошо, что много новых имён. Новые игроки — значит, они себя в какой-то мере проявили, раз на них обратил внимание главный тренер», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.

Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир – он состоится в 2023 году.