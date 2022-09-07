Газзаев объяснил, почему сборная России должна проводить сбор, несмотря на отстранение

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение сборной России провести товарищеские матчи с национальными командами Киргизии и Ирана. Он объяснил, почему отстранение не должно влиять на проведение осеннего сбора.



«Думаю, что как можно больше матчей сборная должна проводить, если есть возможность. Нужно проводить не только такие контрольные матчи, но и кратковременные сборы, потому что надо отбирать костяк национальной команды.



Мы отстранены от европейского футбола на сезон-2022/2023. Через год будет пересмотр этого решения, поэтому мы должны быть готовы, несмотря на эти сложности и изоляцию, в которой сейчас находимся», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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