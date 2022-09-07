Осинькин прокомментировал попадание игроков «Крыльев» в расширенный состав сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о попадании игроков самарской команды в расширенный состав сборной России.
«Ломаев достаточно давно находился в обойме вратарей сборной. Видимо, сейчас решили посмотреть на него. Иван провёл хороший матч с ЦСКА, на котором был Юрий Никифоров. Возможно, в том числе это повлияло на его попадание в расширенный список.
Коваленко играет достаточно значимую роль в «Крыльях» — явно прибавляет. Прогресс видят все. Ежов уже был в расширенном списке сборной. Ежов вместе с Глушенковым – лидеры «Крыльев», которые влияют на игру.
Мы не удивились, что ребята оказались в расширенном списке сборной. Но им ещё нужно делать шаги, чтобы быть в основной обойме», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 8 сентября 2022
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