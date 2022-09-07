Карпин объяснил, почему Головин не попал в расширенный состав сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в расширенный состав сборной России.
«Логистика сейчас не позволяет легионерам быстро добраться. С тем же Головиным разговаривали, у него и сейчас много матчей в клубе. Мы всех знаем. Всё будет зависеть от их состояния в тот момент, когда они нам будут нужны. Миранчук травмирован, Головин мог бы помочь, но нет необходимости», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России анонсировала два товарищеских матча, которые пройдут осенью. Соперниками станут Киргизия и Иран. Кроме того, РФС ведёт переговоры об организации третьей осенней игры. Информация об этих матчах будет опубликована дополнительно.
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