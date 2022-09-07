Карпин: Писарев вернулся к работе в сборной России. Никифоров остаётся в штабе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о положении дел в тренерском штабе национальной команды.

«Писарев уже вернулся к работе в сборной. Юрий Никифоров тоже остаётся в тренерском штабе. Просто у нас ещё один помощник главного тренера», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, РФС также достиг договорённости о проведении в сентябре товарищеского матча с Киргизией и в ноябре выездной встречи с национальной командой Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.



Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда сыграла в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года и прошла отбор на следующий турнир – он состоится в 2023 году.