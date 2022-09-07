Карпин сообщил, что Черников и Литвинов могли попасть в расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор расширенного списка на осенние товарищеские матчи.



«Сейчас в списке 35 человек, понятно, что будет меньше, но он был ещё более расширенный — Литвинов, Черников. Есть ребята, которых мы ещё не вызывали. Мы с ними познакомимся, посмотрим на них. Нет ни одного игрока старше 30 лет. Сейчас никто не понимает, когда наше возвращение случится, поэтому всех опытных игроков мы знаем. Того же Смолова не было смысла вызывать, а молодые ребята посмотрят, что такое сборная», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Соперниками станут Киргизия и Иран. Первый из этих матчей пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории.

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