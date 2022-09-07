Валерий Карпин ответил на вопрос о своём будущем в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.



«Никаких разговоров по новому контракту не было. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Когда подойдёт момент после ноябрьских матчей, будем обсуждать. На моё желание остаться в команде не влияет нынешняя ситуация. Мы работаем, не простаиваем, дополнительная нагрузка есть, но она не такая, как если бы были официальные матчи. Не вижу ничего критичного. Обсудим всё ближе к зиме, если это будет интересно РФС», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Соперниками станут Киргизия и Иран. Первый из этих матчей пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории.

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