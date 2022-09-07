Карпин: в шутку предложил сборной сыграть с «Ростовом» — я бы руководил двумя командами
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как в шутку предложил провести матч национальной команды с «Ростовом». Напомним, специалист также возглавляет ростовский клуб.
«Мы рассматривали разные варианты. Был вариант сыграть выставочный матч с кем-то из клубов. Я в шутку предложил сыграть с «Ростовом», где я бы руководил двумя командами с бровки. И был вариант сделать две сборные России — смешать команды. Как вариант проговаривали — сборная России против сборной звёзд Российской Премьер-Лиги. Но сейчас нашли соперников», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские сборы и предстоящий товарищеский матч с Киргизией.
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