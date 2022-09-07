Карпин выразил надежду на скорейшее возвращение сборной России к международным турнирам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что рассчитывает на скорое возвращение национальной команды на международные турниры.

«Я уверен, что футболисты хотят сыграть за сборную России. Когда нас вернут? Не знаю. Надеемся на скорейшее возвращение», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России на данный момент отстранена от всех международных соревнований, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.