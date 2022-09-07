Валерий Карпин: я не поеду на чемпионат мира по футболу. Смысл мне ехать?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что не полетит на чемпионат мира, который пройдёт в ноябре и декабре текущего года в Катаре.
«Я не поеду на чемпионат мира. Смысл мне ехать? Мировые тенденции посмотреть? На телевизоре они тоже прекрасно видны», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России. Сборная России на данный момент отстранена от международных соревнований, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА.
В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и товарищеский матч с Киргизией.
- 8 сентября 2022
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