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Карпин: в блогерских командах зарплата выше, чем во Второй лиге. Чего тут обманывать?

Карпин: в блогерских командах зарплата выше, чем во Второй лиге. Чего тут обманывать?
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о перспективах медийных команд.

«В блогерских командах зарплата больше, чем в командах Второй лиги. Чего тут, кого обманывать? Вы же всё это и так понимаете. Медиалига – классный проект, который поднимает интерес к футболу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Соперниками станут Киргизия и Иран. Первый из этих матчей пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории.

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