Валерий Карпин заявил, что сборная России могла бы сыграть с командой Медиалиги
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что национальная команда могла бы провести матч с клубом из Медиалиги.
«Сыграть с командой Медиалиги? Как вариант – да. Хоть это больше похоже на шоу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.
Напомним, команды Медиалиги 2DROTS и «Амкал» приняли участие в нынешнем розыгрыше Кубка России. 2DROTS уже покинула турнир, а «Амкал» продолжает борьбу.
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