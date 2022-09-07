«Давайте на землю спустимся». Карпин — о невозможности сыграть матчи сборной в России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невозможности провести предстоящие товарищеские матчи в России.



«Нам бы хотелось сыграть дома, но это процесс переговоров. Нынешняя ситуация не позволяет нам играть дома. Давайте на землю опустимся. Вы всё понимаете сами», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Соперниками станут Киргизия и Иран. Первый из этих матчей пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии. Игра состоится на 18-тысячном стадионе имени Долона Омурзакова и станет первой очной встречей соперников в истории.

Новость по теме Валерий Карпин отреагировал на новость об осенних товарищеских матчах сборной России