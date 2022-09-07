Газзаев: Карпин даёт шанс новичкам в сборной России. Сейчас можно экспериментировать

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил расширенный список игроков, которых на осенние товарищеские матчи вызвал в сборную России Валерий Карпин.



«Сейчас есть возможность просмотреть потенциальных кандидатов в национальную сборную: тех, кто сегодня выделяется. Думаю, это достаточно хорошая мотивация и стимул.



Главный тренер абсолютно правильно делает, что сегодня даёт возможность игрокам, которые ранее не привлекались в национальную сборную. Мне кажется, сегодня есть возможность экспериментировать, просматривать как можно большее количество игроков, которые потенциально могут претендовать на место в национальной сборной», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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