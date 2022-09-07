Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси»

«Челси» находится в поиске нового главного тренера после увольнения немецкого специалиста Томаса Тухеля.
По информации Sky Sports, в список кандидатов на пост входят бывший наставник «ПСЖ» и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, наставник «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер и главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт. При этом отмечается, что Поттер на данный момент является наиболее предпочтительным вариантом для руководства английского клуба.
Напомним, сегодня, 7 сентября, «Челси» объявил об увольнении Тухеля с поста главного тренера клуба. Накануне лондонская команда проиграла загребскому «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:1.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 8 сентября 2022
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