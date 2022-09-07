Короман: у «Крыльев Советов» нет уровня, который был в 2004 году

Экс-игрок сборной Сербии, «Динамо», «Крыльев Советов» и «Терека» Огнен Короман, который сейчас является футбольным агентом, поделился мнением о том, что сейчас происходит в самарском клубе.



«С губернатором хочу поздороваться, и всё. А насчёт игроков посмотрим – надо сначала пообщаться со спортивным директором, тренером, чтобы понять, кто нужен команде. У вас здесь тоже агент работает…



Самое главное, чтобы «Крылья» играли хорошо, чтобы приезжали хорошие легионеры.



У «Крыльев» нет уровня, который был в 2004 году. Тогда лидеры никуда не уходили, а оставались в «Крыльях» и приходили в команду. Я переходил из «Динамо» в «Крылья», Бушманов, Тихонов, Мойзес – из «Спартака», а не наоборот, а сейчас это невозможно представить. Никогда в Самаре не было команды лучше», – цитирует Коромана Metaratings.

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