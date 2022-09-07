В «Урале» сообщили, что защитник Иван Кузьмичёв перешёл в «Локомотив»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что защитник клуба Иван Кузьмичёв перешёл в «Локомотив».



«Кузьмичев покинул «Урал» и подписал контракт с «Локомотивом». Сумму трансфера я говорить не буду», — приводит слова Иванова Sport24.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» и «Урал» ведут переговоры по поводу возможного перехода 21-летнего Кузьмичёва.



Кузьмичёв — воспитанник тольяттинской «Лады». В январе 2020 года защитник оказался в структуре «Урала». В нынешнем сезоне Кузьмичёв принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. «Урал» (1) — на последнем месте.