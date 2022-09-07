Андрей Тихонов объяснил, почему сборная России должна проводить товарищеские матчи

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался в пользу проведения товарищеских матчей сборной России.
«Конечно, хорошо, что проводятся товарищеские матчи, потому что сборная должна быть. Сколько времени ещё пройдёт без участия сборной в международных соревнованиях — неизвестно. Национальная команда должна быть, люди должны болеть за неё.
Да, мы играем с теми странами, с которыми можем играть. Это нормально для болельщиков и футболистов. В данный момент нет никуда стремления — мы всё прекрасно понимаем. Но сборная у страны должна быть», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.
- 8 сентября 2022
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