Тихонов — о составе сборной России на матч с Киргизией: сейчас можно брать кого захотите

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о расширенном составе сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с национальной командой Киргизии.
«Сейчас можно брать в сборную кого захотите. Можно смотреть, работать на будущее. Давайте будем отталкиваться от ситуации, что будет дальше. В сборной могут быть хоть 17-летние ребята, хоть 18-летние ребята.
В сборной может быть перспектива. Будем смотреть, что будет дальше, а потом уже говорить, какая сборная нам нужна», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.
- 8 сентября 2022
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