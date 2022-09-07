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Тихонов — о составе сборной России на матч с Киргизией: сейчас можно брать кого захотите

Тихонов — о составе сборной России на матч с Киргизией: сейчас можно брать кого захотите
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о расширенном составе сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с национальной командой Киргизии.

«Сейчас можно брать в сборную кого захотите. Можно смотреть, работать на будущее. Давайте будем отталкиваться от ситуации, что будет дальше. В сборной могут быть хоть 17-летние ребята, хоть 18-летние ребята.

В сборной может быть перспектива. Будем смотреть, что будет дальше, а потом уже говорить, какая сборная нам нужна», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сентябре сборная России проведёт тренировочный сбор и сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. РФС также достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи со сборной Ирана. Ведутся переговоры об организации третьей осенней товарищеской игры.

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