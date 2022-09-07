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Иван Кузьмичёв перешёл из «Урала» в «Локомотив»

Иван Кузьмичёв перешёл из «Урала» в «Локомотив»
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«Урал» и «Локомотив» достигли договорённости о переходе Ивана Кузьмичёва в московский клуб, сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга. Защитник уже покинул Екатеринбург. В ближайшее время стороны завершат все необходимые процедуры.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» и «Урал» ведут переговоры по поводу возможного перехода 21-летнего Кузьмичёва.

Кузьмичёв — воспитанник тольяттинской «Лады». В январе 2020 года защитник оказался в структуре «Урала». В нынешнем сезоне Кузьмичёв принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. «Урал» (1) — на последнем месте.

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